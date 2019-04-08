"На днях прибудут": Владимир Кличко вновь обратился к Порошенко и Зеленскому

Легендарный Владимир Кличко вновь призвал кандидатов в президенты Украины Петра Порошенко и Владимира Зеленского пройти независимое тестирование в Добровольной антидопинговой ассоциации (VADA).
По словам прославленного боксера, специалисты этой организации в ближайшее время посетят Киев.
"Благодарен VADA! Специалисты этой организации на днях прибудут в Киев. Вы готовы, господа кандидаты в президенты, сдать тесты?" – сообщил Кличко на своей официальной странице в социальной сети Instagram.
Thx @Vada_Testing! Experts of this organization will arrive in Kyiv soon. Let’s get the testing started! Are you ready?! Вдячний @Vada_Testing !Фахівці цієї організації днями прибудуть до Києва. Ви готові, панове кандидати в президенти, здати тести? @zeteam_official @poroshenkopetro
Как сообщал OBOZREVATEL:
Владимир Кличко посмеялся над сдачей анализов Петром Порошенко и Владимиром Зеленским, отметив, что результаты тестов невозможно представить публике уже через пару часов после прохождения процедуры.
Боксер предложил обоим кандидатам сдать тесты в VADA, как это делают профессиональные спортсмены.
В команде Петра Порошенко назвали дату дебатов двух кандидатов, а также призвали Зеленского пройти проверку на наркотики в VADA.
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