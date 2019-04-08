"На днях прибудут": Владимир Кличко вновь обратился к Порошенко и Зеленскому

Легендарный Владимир Кличко вновь призвал кандидатов в президенты Украины Петра Порошенко и Владимира Зеленского пройти независимое тестирование в Добровольной антидопинговой ассоциации (VADA).

По словам прославленного боксера, специалисты этой организации в ближайшее время посетят Киев.

"Благодарен VADA! Специалисты этой организации на днях прибудут в Киев. Вы готовы, господа кандидаты в президенты, сдать тесты?" – сообщил Кличко на своей официальной странице в социальной сети Instagram.

Как сообщал OBOZREVATEL:

Владимир Кличко посмеялся над сдачей анализов Петром Порошенко и Владимиром Зеленским, отметив, что результаты тестов невозможно представить публике уже через пару часов после прохождения процедуры.

Боксер предложил обоим кандидатам сдать тесты в VADA, как это делают профессиональные спортсмены.

В команде Петра Порошенко назвали дату дебатов двух кандидатов, а также призвали Зеленского пройти проверку на наркотики в VADA.

Подпишись на наш Telegram. Присылаем лишь "горящие" новости!