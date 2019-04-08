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"На днях прибудут": Владимир Кличко вновь обратился к Порошенко и Зеленскому

1.1тЧитать материал на украинском

Легендарный Владимир Кличко вновь призвал кандидатов в президенты Украины Петра Порошенко и Владимира Зеленского пройти независимое тестирование в Добровольной антидопинговой ассоциации (VADA).

По словам прославленного боксера, специалисты этой организации в ближайшее время посетят Киев.

"Благодарен VADA! Специалисты этой организации на днях прибудут в Киев. Вы готовы, господа кандидаты в президенты, сдать тесты?" – сообщил Кличко на своей официальной странице в социальной сети Instagram.

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Как сообщал OBOZREVATEL:

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Персоны
Владимир ЗеленскийВладимир КличкоПетр Порошенко
Тег
Выборы 2019
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Михайлов Андрей
Михайлов Андрей
У Кличко VADA вместо мозгов)))
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Boss Fima
Boss Fima
А шо чэ таке? VADA, это типа Володимир и АДА??? Или Высер из АДА? ВОВА_ВИТЯ хитрожопые хохлы! Наипать хотят народ! Аббревиатура похожа на WADA, а по сути АБИБАС!
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