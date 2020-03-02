Москвич Давид Беров, у которого диагностировали коронавирус, оказался футболистом аматорского клуба "Мегамужики" и работником Российского футбольного союза (РФС).
Давида Беров (слева)
Instagram Давида Берова
По словам Берова, он до сих пор не ознакомился с результатами тестирования. "Я до сих пор не получил протокол, подтверждающий положительный тест от главного врача больницы. Она сама его ждет, поэтому я не верю всему, что пишут про меня в интернете. Если у меня на руках будет этот документ, я его сфотографирую и покажу. Я не хочу скрывать ни от кого свои результаты болезни или их отсутствие", – написал россиянин на своей странице в социальной сети Instagram.
Друзья, всем привет!! Я очень устал от всего того, что говорят обо мне в СМИ и не только, поэтому хочу сказать, как все было у меня лично. 1. Меня положили в общую палату. Да, там было много разных людей. Я не знаю, плохо это или хорошо, заразился я там, в Италии и вообще заразился ли. 2. Я контактировал только с несколькими членами моей семьи. Все они уже на карантине в больницах. У них нет и не было ни одного симптома болезни. Их первичные анализы показали отрицательный результат. 3. То, как происходит доставка на карантин, вызывает большие вопросы. Моим родным сначала звонили и говорили, что возьмут анализы на дому. Приезжали, говорили, что у меня положительная реакция (хотя это неправда, такой информации не было), заставляли с полицией проехать до инфекционной больницы и закрывали в палате. При этом отчетливо был виден конфликт между сотрудниками Роспотребнадзора и врачами больницы. Врачи не смеют принимать решений, идущих вразрез со спущенными сверзху Роспотребнадзором нормативами. 4. Условия в больнице хорошие. Персонал - идеальный. Очень сочувствующий. 5. Видео, в котором я показываю факи и говорю не очень нормальные слова про китайцев. Я бы, конечно, не хотел, чтобы оно попало в сеть, но оно попало, что тут скажешь. Я говорю тупые вещи, глупо шучу. Прошу прощения у всех, кого задел. Я это сделал в порыве радости от отрицательного результата второго теста 6. Я не футболист и не футбольный тренер) я просто играю в лучшем любительском футбольном клубе на Руси #Мегамужики⚽️ Я до сих пор не получил протокол подтверждающий положительный тест от главного врача больницы! Она сама его ждёт, поэтому я не верю всему, что пишут про меня в интернете! Если у меня на руках будет этот документ, я его сфотографирую и покажу! Я не хочу скрывать ни от кого свои результаты болезни или их отсутсвие. Очень неприятно получать слова угрозы в разных пабликах, соц. сетях и тд. Уверен, любому из вас, оказавшись в такой ситуации было бы неприятно. Спасибо.
Кроме того, в сети появилось скандальное видео с Давидом, который пожелал "сдохнуть китайским тварям". Такую реакцию у футболиста вызвала ситуация с диагнозом – сначала ему диагностировали коронавирус, но потом сказали, что это было ошибкой. Однако, в конце концов, болезнь подтвердили.
Внимание! Видео содержит ненормативную лексику! 18+
"Нате, бл**ь, китайские твари! Сдохните", – сказал сквозь смех Беров в камеру. Соответствующее видео было опубликовано Telagram-каналом "Мутко против".
Отметим, что Беров заразился вирусом в Милане. Вместе с ним были госпитализированы 24 человека, с которыми футболист контактировал.
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