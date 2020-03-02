Москвич Давид Беров, у которого диагностировали коронавирус, оказался футболистом аматорского клуба "Мегамужики" и работником Российского футбольного союза (РФС).

Давида Беров (слева) Instagram Давида Берова

По словам Берова, он до сих пор не ознакомился с результатами тестирования. "Я до сих пор не получил протокол, подтверждающий положительный тест от главного врача больницы. Она сама его ждет, поэтому я не верю всему, что пишут про меня в интернете. Если у меня на руках будет этот документ, я его сфотографирую и покажу. Я не хочу скрывать ни от кого свои результаты болезни или их отсутствие", – написал россиянин на своей странице в социальной сети Instagram.

​Кроме того, в сети появилось скандальное видео с Давидом, который пожелал "сдохнуть китайским тварям". Такую реакцию у футболиста вызвала ситуация с диагнозом – сначала ему диагностировали коронавирус, но потом сказали, что это было ошибкой. Однако, в конце концов, болезнь подтвердили.

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"Нате, бл**ь, китайские твари! Сдохните", – сказал сквозь смех Беров в камеру. Соответствующее видео было опубликовано Telagram-каналом "Мутко против".

Отметим, что Беров заразился вирусом в Милане. Вместе с ним были госпитализированы 24 человека, с которыми футболист контактировал.

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