Главная Новости
Мова Язык
Экономика Шоу

/ Раздевалка

Милевский рассказал, сколько максимально заплатил за секс

584 Читать материал на украинском

Экс-футболист сборной Украины Артем Милевский признался, какую максимальную сумму оставлял проститутке.

"Сейчас вспомню: тысчонку долларов. Были по 500, были по 700, были по 1000. За тысячу там приезжает чуть не с обложки MAXIM, а за 500 — ну так, середнячок. Сейчас, может, ценник возрос — я не знаю. Дорого, но за удовольствие нужно платить. Не хочешь — не плати", — сказал Милевский в эфире Youtube-канала "ОТДУШИВДУШУ".

Новости
Секс с Милевским: Канделаки заявила, что "не готова имитировать" и вызвала переполох в сети

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Милевский рассказал, с какой партнершей у него был самый яркий секс.

Не пропусти молнию! Подписывайся на нас в Telegram

Персона
Артем Милевский
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
1
1
Смешно
0
Интересно
0
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Блоги / мнения

ads pixel
Загрузка...