Милевский рассказал, сколько максимально заплатил за секс

Экс-футболист сборной Украины Артем Милевский признался, какую максимальную сумму оставлял проститутке.

"Сейчас вспомню: тысчонку долларов. Были по 500, были по 700, были по 1000. За тысячу там приезжает чуть не с обложки MAXIM, а за 500 — ну так, середнячок. Сейчас, может, ценник возрос — я не знаю. Дорого, но за удовольствие нужно платить. Не хочешь — не плати", — сказал Милевский в эфире Youtube-канала "ОТДУШИВДУШУ".

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Милевский рассказал, с какой партнершей у него был самый яркий секс.

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