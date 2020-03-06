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6 марта • обновлено в 22:51
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"Матч ТВ" оконфузился с поздравлением с 8 Марта: Канделаки дала ответ

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Российский телеканал "Матч ТВ" отметился непонятным поздравлением девушек с 8 Марта.

Руководство вещателя решило соригинальничать и вручить представительницам прекрасного пола цветы и пирожки, которые были почему-то упакованы в канцелярские файлы.

"Вот такие подарки – цветы и пирожки в файле на всех – получили от руководства сотрудницы одного из отделов "Матч ТВ". Тина Канделаки (гендир канала – ред.) сами следите за питанием, а подчиненных пирожками пичкаете", – написали авторы Telegram-канала "Антиглянец".

Сама Канделаки оперативно отреагировала на ситуацию. "Сама пекла, девочки, а за упаковкой не уследила", – ответила генеральный директор "Матч ТВ" в социальной сети.

Как сообщал OBOZREVATEL, Тина Канделаки устроила перепалку в сети со скандальным российским бойцом ММА Александром Емельяненко.

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Автор
Александр Чеканов Александр Чеканов
Персона
Тина Канделаки
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