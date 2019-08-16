"Масочки, наручники": футболист, который был женат на Бузовой, рассказал о предпочтениях в сексе

Бывший футболист сборной России Дмитрий Тарасов рассказал, что вместе с женой Анастасией прибегает к фетишам в сексе.

По словам экс-супруга Ольги Бузовой, он "может быть" бывал в свингер-клубе.

"Пристрастия и фетиши – это кайф и интерес. У нас в доме есть красная комната. Если честно, меня Настя просто убьет за то, что я это рассказываю. Но там классические вещи, ничего такого уж извращенного. Разные масочки, чтобы глазки закрывали. Что в этом такого? Наручники всегда приветствуются, конечно. Для меня или для нее? По настроению, но пока что на меня не одевали. Свингер-клуб? Нет, не пошел бы. Был бы один – может быть, и пошел бы. А может быть, и был даже", – цитирует Тарасова "Евроспорт".

Дмитрий и Анастасия Тарасовы Instagram Дмитрия Тарасова

Как сообщал OBOZREVATEL, экс-футболист киевского "Динамо" Артем Милевский назвал максимальную сумму, которую платил девушкам за секс. Он также признался в романе с продюсером канала "Матч ТВ" Тиной Канделаки.

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