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23 ноября • обновлено в 17:15
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Вице-чемпионка России снялась полностью обнаженной

5.3т
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Вице-чемпионка России по фитнес-бикини в категории до 163 см Любовь Дрескова произвела настоящий фурор среди многотысячной армии подписчиков в Instagram.

Мастер-спорта по пауэрлифтингу выложила в открытый доступ фотографии со своей откровенной фотосессии. Снимки пришлись по душе фанатам и они завалили красотку огромным количеством восторженных комментариев.

OBOZREVATEL предлагает своим читателям полюбоваться на обнаженную спортсменку.

Любовь Дрескова

Любовь Дрескова

Instagram Любови Дресковой

Любовь Дрескова

Любовь Дрескова

Instagram Любови Дресковой

Любовь Дрескова

Любовь Дрескова

Instagram Любови Дресковой

Любовь Дрескова

Любовь Дрескова

Instagram Любови Дресковой

Любовь Дрескова

Любовь Дрескова

Instagram Любови Дресковой

Любовь Дрескова

Любовь Дрескова

Instagram Любови Дресковой

Любовь Дрескова

Любовь Дрескова

Instagram Любови Дресковой

Любовь Дрескова

Любовь Дрескова

Instagram Любови Дресковой

Любовь Дрескова

Любовь Дрескова

Instagram Любови Дресковой

Любовь Дрескова

Любовь Дрескова

Instagram Любови Дресковой

Любовь Дрескова

Любовь Дрескова

Instagram Любови Дресковой

Любовь Дрескова

Любовь Дрескова

Instagram Любови Дресковой

Любовь Дрескова

Любовь Дрескова

Instagram Любови Дресковой

Любовь Дрескова

Любовь Дрескова

Instagram Любови Дресковой

Любовь Дрескова

Любовь Дрескова

Instagram Любови Дресковой

Любовь Дрескова

Любовь Дрескова

Instagram Любови Дресковой

Любовь Дрескова

Любовь Дрескова

Instagram Любови Дресковой

Любовь Дрескова

Любовь Дрескова

Instagram Любови Дресковой

Любовь Дрескова

Любовь Дрескова

Instagram Любови Дресковой

Любовь Дрескова

Любовь Дрескова

Instagram Любови Дресковой

Любовь Дрескова

Любовь Дрескова

Instagram Любови Дресковой

Любовь Дрескова

Любовь Дрескова

Instagram Любови Дресковой

Любовь Дрескова

Любовь Дрескова

Instagram Любови Дресковой

Любовь Дрескова

Любовь Дрескова

Instagram Любови Дресковой

Любовь Дрескова

Любовь Дрескова

Instagram Любови Дресковой

Любовь Дрескова

Любовь Дрескова

Instagram Любови Дресковой

Любовь Дрескова

Любовь Дрескова

Instagram Любови Дресковой

Любовь Дрескова

Любовь Дрескова

Instagram Любови Дресковой

Любовь Дрескова

Любовь Дрескова

Instagram Любови Дресковой

Любовь Дрескова

Любовь Дрескова

Instagram Любови Дресковой

Новости
Украинская фитнес-модель снялась голой с бревном между ног

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Любовь Дрескова угодила в пикантную ситуацию.

Россиянка решила порадовать своего бойфренда результатами тренировки и сфотографировалась в раздевалке полностью обнаженной. Однако вместо личного сообщения, случайно разместила снимок в Instagram.

О спорте и не только – в нашем Instagram!

Автор
Максим Богданов
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Куни Чан
Куни Чан
Почему у работников обоза такой омерзительный вкус?
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0
1
Петр Апраксин
Петр Апраксин
Вице-чемпионка России снялась полностью обнаженной и украинские онанисты тут как тут
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0
2
Он Алекс
Он Алекс
Петр Апраксин, да походу ты первый тут как тут нарисовался каца....чик ..ахахахахаха
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0
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Тарас Бор
Тарас Бор
Петр Апраксин,ну ты и извращенец!
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