Вице-чемпионка России снялась полностью обнаженной

Вице-чемпионка России по фитнес-бикини в категории до 163 см Любовь Дрескова произвела настоящий фурор среди многотысячной армии подписчиков в Instagram.

Мастер-спорта по пауэрлифтингу выложила в открытый доступ фотографии со своей откровенной фотосессии. Снимки пришлись по душе фанатам и они завалили красотку огромным количеством восторженных комментариев.

OBOZREVATEL предлагает своим читателям полюбоваться на обнаженную спортсменку.

Любовь Дрескова Instagram Любови Дресковой

Любовь Дрескова Instagram Любови Дресковой

Любовь Дрескова Instagram Любови Дресковой

Любовь Дрескова Instagram Любови Дресковой

Любовь Дрескова Instagram Любови Дресковой

Любовь Дрескова Instagram Любови Дресковой

Любовь Дрескова Instagram Любови Дресковой

Любовь Дрескова Instagram Любови Дресковой

Любовь Дрескова Instagram Любови Дресковой

Любовь Дрескова Instagram Любови Дресковой

Любовь Дрескова Instagram Любови Дресковой

Любовь Дрескова Instagram Любови Дресковой

Любовь Дрескова Instagram Любови Дресковой

Любовь Дрескова Instagram Любови Дресковой

Любовь Дрескова Instagram Любови Дресковой

Любовь Дрескова Instagram Любови Дресковой

Любовь Дрескова Instagram Любови Дресковой

Любовь Дрескова Instagram Любови Дресковой

Любовь Дрескова Instagram Любови Дресковой

Любовь Дрескова Instagram Любови Дресковой

Любовь Дрескова Instagram Любови Дресковой

Любовь Дрескова Instagram Любови Дресковой

Любовь Дрескова Instagram Любови Дресковой

Любовь Дрескова Instagram Любови Дресковой

Любовь Дрескова Instagram Любови Дресковой

Любовь Дрескова Instagram Любови Дресковой

Любовь Дрескова Instagram Любови Дресковой

Любовь Дрескова Instagram Любови Дресковой

Любовь Дрескова Instagram Любови Дресковой

Любовь Дрескова Instagram Любови Дресковой

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Любовь Дрескова угодила в пикантную ситуацию.

Россиянка решила порадовать своего бойфренда результатами тренировки и сфотографировалась в раздевалке полностью обнаженной. Однако вместо личного сообщения, случайно разместила снимок в Instagram.

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