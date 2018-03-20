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Легенда сборной России закрутил роман с юной стюардессой: фотофакт

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Самый титулованный теннисист России Евгений Кафельников нашел себе новую любовницу. Избранницей 44-летнего легендарного спортсмена стала молодая стюардесса одной из крупных авиакомпаний.

Как сообщает телеграм-канал Super, бортпроводница уже переехала к Кафельникову в его квартиру на Остоженку и даже подружилась с дочкой возлюбленного, с которой они тезки.

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По словам модели Алеси Кафельниковой, стюардесса по утрам готовит ей кашу.

Стюардесса Алеся и Евгений Кафельников

Телеграм-канал Super

Стюардесса Алеся

Телеграм-канал Super

Стюардесса Алеся

Телеграм-канал Super

Стюардесса Алеся

Телеграм-канал Super

Как сообщал ранее "Обозреватель" 18-летняя дочь Кафельникова довела соцсети до экстаза фотосессией без нижнего белья.

Персона
Евгений Кафельников
Место
РоссияМосква
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