Легенда сборной России закрутил роман с юной стюардессой: фотофакт

Самый титулованный теннисист России Евгений Кафельников нашел себе новую любовницу. Избранницей 44-летнего легендарного спортсмена стала молодая стюардесса одной из крупных авиакомпаний.

Как сообщает телеграм-канал Super, бортпроводница уже переехала к Кафельникову в его квартиру на Остоженку и даже подружилась с дочкой возлюбленного, с которой они тезки.

По словам модели Алеси Кафельниковой, стюардесса по утрам готовит ей кашу.

Стюардесса Алеся и Евгений Кафельников Телеграм-канал Super

Стюардесса Алеся Телеграм-канал Super

Стюардесса Алеся Телеграм-канал Super

Стюардесса Алеся Телеграм-канал Super

Как сообщал ранее "Обозреватель" 18-летняя дочь Кафельникова довела соцсети до экстаза фотосессией без нижнего белья.