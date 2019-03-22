Легенда "Динамо" Шовковский рассказал о "раке мозга": спортивные итоги 21 марта

Легендарный вратарь киевского "Динамо" Александр Шовковский эпично высказался о президентских выборах в Украине, а украинский боксер Александр Усик поразил невообразимыми трюками. OBOZREVATEL представляет главные спортивные новости четверга, 21 марта.

Кроме того, в России высмеяли боксера Дениса Лебедева из-за боя с Александром Усиком. Наши читатели считают наиболее интересными такие материалы:

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