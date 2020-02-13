Курникова и Иглесиас впервые показали фото своего младенца

Звездная пара – популярная в прошлом российская теннисистка Анна Курникова и испанский певец Энрике Иглесиас – официально подтвердили новость о рождении третьего ребенка.

Певец разместил фото из родовой палаты с младенцем на руках на своей странице в Instagram. Иглесиас не сообщил ни имени, ни пола ребенка и ограничился лишь короткой подписью: "Мое солнышко. 30 января 2020 года". Судя по элегантному бантику, у Анны Курниковой и Энрике Иглесиаса родилась девочка.

За первые 40 минут пост собрал свыше 600 тысяч лайков. Примерно в это же время две фотографии с младенцем выложила и Анна Курникова.

Напомним, что о беременности Анны Курниковой догадались папарацци, после того как им удалось сделать несколько фотографий теннисистки с заметно округлившимся животом. А на днях брат Энрике Иглесиаса – Хулио – случайно проговорился о пополнении в семье во время интервью на одной из чилийских радиостанций.

Энрике Иглесиас и Анна Курникова познакомились в 2001 году на съемках клипа Escape. И лишь спустя 16 лет пара наконец-то обзавелась детьми: 16 декабря 2017 года у них родилась двойня – дочь Люси и сын Николас.

Как сообщал OBOZREVATEL, в 2019 году Курникова объяснила, почему так и не расписалась с Энрике Иглесиасом.

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