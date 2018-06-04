Культуристка с идеальной грудью снялась обнаженной

Шведская культуристка выступающая под псевдонимом Мисс Бедесс произвела настоящий фурор в Instagram. Спортсменка без стеснения выложила десяток своих обнаженных фотографий, вызвав бурное обсуждение в комментариях.
Фанаты со всего мира восторгаются идеальной грудью девушки, и признаются ей в любви. О предлагает своим читателям сами оценить пропорции фанатки железного спорта и фотосессий в стиле "ню".
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Напомним, что ранее чемпионка Европы из Украины снялась полностью обнаженной.
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