"Куколка": украинка Ястремская взбудоражила сеть страстным фото

Украинская теннисистка Даяна Ястремская произвела фурор в сети, опубликовав у себя в Instagram страстную фотографию в ярком боди.

"Красота в глазах смотрящего", – подписала снимок теннисистка.

Даяна Ястремская @dayana_yastremskay

Подписчики Ястремской не скрывают свой восторг и активно засыпают Даяну комплиментами.

"Ты просто прелесть", "Куколка", "Сначала я надеялся, что ты вернешься к игре в теннис, но теперь думаю, что ты можешь быть и супермоделью", "Это твой новый теннисный наряд?", "В этом случае красота действительно в глазах смотрящего", "Ты хочешь, чтобы все мы тут сгорели?", "Вау! 10 из 10! Гейм, сет и матч, украинская красотка!"

Как сообщал OBOZREVATEL, украинская дзюдоистка Дарья Билодид приняла участие в "магической" фотосессии.

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