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Кукла с человеческим лицом: подруга новичка "Динамо" удивила сеть необычной внешностью

1.3тЧитать материал на украинском

Девушка бразильского полузащитника киевского "Динамо" Витора Буэно произвела настоящий фурор в сети. Фанатов удивила необычная внешность Таины Маюми - бразильского низа и азиатского верха.

Болельщики во всю смакуют оригинальную красоту девушки, сравнивая ее с куклой с человеческим лицом.

Подруга новичка "Динамо" удивила сеть внешностью

Подруга новичка "Динамо" удивила сеть внешностью

OBOZREVATEL предлагает своим читателям самим оценить красотку.

Подруга новичка "Динамо" удивила сеть внешностью
Таина Маюми

Таина Маюми

Instagram

Таина Маюми

Таина Маюми

Instagram

Таина Маюми

Таина Маюми

Instagram

Таина Маюми

Таина Маюми

Instagram

Таина Маюми

Таина Маюми

Instagram

Таина Маюми

Таина Маюми

Instagram

Таина Маюми

Таина Маюми

Instagram

Таина Маюми

Таина Маюми

Instagram

Таина Маюми

Таина Маюми

Instagram

Таина Маюми

Таина Маюми

Instagram

Таина Маюми

Таина Маюми

Instagram

Таина Маюми

Таина Маюми

Instagram

Таина Маюми

Таина Маюми

Instagram

Таина Маюми

Таина Маюми

Instagram

Новости
Подруга новичка "Динамо" Таина Маюими поразила необычной красотой

Как сообщал OBOZREVATEL, Буэно заключил соглашение с киевским "Динамо" и два года будет выступать в составе "бело-голубых" на правах аренды.

Предполагается, что на поле он составит конкуренцию Виктору Цыганкову и Беньямину Вербичу, поскольку может играть на разных позициях в полузащите.

Позже Александр Хацкевич подтвердил, что бразильский новичок не будет выступать на позиции нападающего.

В бразильской Серии А за "Сантос" Буэно провел 47 матчей, забил 9 голов. В Кубке Либертадорес в 10 матчах отметился 3 голами.

Персона
Витор Буэно
Тег
ФК Динамо Киев
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