Кукла с человеческим лицом: подруга новичка "Динамо" удивила сеть необычной внешностью

Девушка бразильского полузащитника киевского "Динамо" Витора Буэно произвела настоящий фурор в сети. Фанатов удивила необычная внешность Таины Маюми - бразильского низа и азиатского верха.

Болельщики во всю смакуют оригинальную красоту девушки, сравнивая ее с куклой с человеческим лицом.

OBOZREVATEL предлагает своим читателям самим оценить красотку.

Таина Маюми Instagram

Таина Маюми Instagram

Таина Маюми Instagram

Таина Маюми Instagram

Таина Маюми Instagram

Таина Маюми Instagram

Таина Маюми Instagram

Таина Маюми Instagram

Таина Маюми Instagram

Таина Маюми Instagram

Таина Маюми Instagram

Таина Маюми Instagram

Таина Маюми Instagram

Таина Маюми Instagram

Как сообщал OBOZREVATEL, Буэно заключил соглашение с киевским "Динамо" и два года будет выступать в составе "бело-голубых" на правах аренды.

Предполагается, что на поле он составит конкуренцию Виктору Цыганкову и Беньямину Вербичу, поскольку может играть на разных позициях в полузащите.

Позже Александр Хацкевич подтвердил, что бразильский новичок не будет выступать на позиции нападающего.

В бразильской Серии А за "Сантос" Буэно провел 47 матчей, забил 9 голов. В Кубке Либертадорес в 10 матчах отметился 3 голами.