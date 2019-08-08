Красивейшая легкоатлетка Украины "задумалась" о смене пола

Украинка Юлия Левченко, которую неофициально называют самой красивой легкоатлеткой страны, рассказала, какие качества ценит в мужчинах.

Одним из главных, по ее мнению, является ум.

"Мне кажется, парень должен быть умнее девушки, чтобы ей понравиться. Нужно тянуться друг к другу и вместе хотеть развиваться. Чувство юмора - тоже однозначно должно быть. И напоследок - уверенность. Парень должен быть уверенным, чтобы девушка чувствовала себя, как за стеной", - сказала Юлия в блоге на tribuna.com.

Юлия Левченко

Что же касается отрицательных мужских качеств, то это, по мнению Левченко, наглость и невоспитанность.

"Уверенность должна быть в меру, я ненавижу самоуверенных. Которые подходят и все должно быть по их плану. Наглых я тоже не люблю, отнесем в эту же категорию. Ну и в целом невоспитанные - этого не любят все", - отметила 21-летняя легкоатлетка.

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Говоря о тенденции среди многих украинских спортсменок выбирать себе в спутники иностранцев, Юля отметила:

"Если брать к примеру теннис, я прекрасно понимаю Элину (Свитолину - Ред). Она все время в разъездах и где еще знакомиться, как не заграницей или на турнирах. И часто бывает, что это перерастает в отношения. Мне просто по менталитету ближе наши, украинцы. Я никогда не хотела найти себе кого-то из другой страны. Я не из тех, кто влюбляется только во внешность. Мне надо пообщаться с человеком и узнать его, чтобы совпадали наши ценности. Хотя дураки есть и тут, и там".

Юлия Левченко

Также Юлия Левченко сказала, что бы сделала первым делом, если бы на день стала мужчиной.

"Думала бы, как подкатить к девушкам. А вообще, ответ банален, наверное. Большинство девушек ответит, что пошли бы в уборную посмотреть на новые приобретения".

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