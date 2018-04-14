Красивейшая легкоатлетка Украины рассказала о сексе перед соревнованиями

Знаменитая украинская прыгунья в высоту Юлия Левченко призналась, что у нее часто не хватает времени на интим.

"Мне кажется, все хорошо в меру. На самом деле, у каждого свой настрой. Кому-то надо выплеснуть энергию, а кому-то – наоборот накопить. Кто-то полгода воздерживается, кто-то до свадьбы…Я? Не знаю. У спортсмена так – сильно выматываешься на тренировках, а потом ни на что уже не хватает времени, честно", - заявила спортсменка на Youtube-канале "ОТДУШИВДУШУ".

Новости Знаменитой украинской спортсменке большая грудь мешает выступать

В конце августа 19-летняя киевлянка стала серебряной призеркой на чемпионате мира по легкой атлетике в соревнованиях по прыжкам в высоту.

Не так давно Юля покорила сеть своим рекордным выступлением, собрав сотни восторженных комментариев.