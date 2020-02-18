Как выглядит модель, ради которой звезда "Реала" ушел из семьи

Сербский нападающий мадридского "Реала" Лука Йович пока не сумел показать свои лучшие качества в новом клубе, но успел привлечь к себе внимание из-за перипетий на личном фронте.

Футболист перебрался в столицу Испании вместе с девушкой Анджелой Манитасевич и их семимесячным сыном Давидом, но вскоре начал встречаться с сербской моделью Софией Милошевич. Отношения Йовича и матери его ребенка продолжались с 2014 года. Стоит отметить, что, несмотря на расставание с Манитасевич, 21-летний игрок регулярно видится с сыном.

София Милошевич

Что касается новой пассии форварда "Реала", то Милошевич 28 лет. Она работала с лучшими сербскими дизайнерами и несколькими всемирно известными брендами, приняв участие в съемках в Милане и Нью-Йорке.

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