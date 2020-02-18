Главная Новости
19 февраля • обновлено в 01:46
МоваЯзык
Экономика Шоу

/ Раздевалка

Как выглядит модель, ради которой звезда "Реала" ушел из семьи

725
Читать материал на украинском

Сербский нападающий мадридского "Реала" Лука Йович пока не сумел показать свои лучшие качества в новом клубе, но успел привлечь к себе внимание из-за перипетий на личном фронте.

Футболист перебрался в столицу Испании вместе с девушкой Анджелой Манитасевич и их семимесячным сыном Давидом, но вскоре начал встречаться с сербской моделью Софией Милошевич. Отношения Йовича и матери его ребенка продолжались с 2014 года. Стоит отметить, что, несмотря на расставание с Манитасевич, 21-летний игрок регулярно видится с сыном.

София Милошевич

София Милошевич

Новости
В сети набирает популярность сексуальная гольфистка из Китая – опубликованы горячие фото красотки

Что касается новой пассии форварда "Реала", то Милошевич 28 лет. Она работала с лучшими сербскими дизайнерами и несколькими всемирно известными брендами, приняв участие в съемках в Милане и Нью-Йорке.

@loungeunderwear AD 🍀

Публикация от SOFIA (@sofijamilo)

Как сообщал OBOZREVATEL, даже самые отчаянные фанаты простят волейболистку сборной Турции Мислину Килич, которая играла за двух злейших соперников из Стамбула – "Галатасарай" и "Бешикташ". Все дело в ее красоте.

Узнай первым, когда Суркис продаст «Динамо» у нас в Telegram!

Место
Испания Мадрид
Тег
Реал Мадрид
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
0
0
Смешно
0
Интересно
0
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Рейтинг букмекеров
  1. Бонус
    2500 грн
  2. Бонус
    500 грн
  3. Бонус
    1000 грн
  4. Бонус
    500 грн
  5. Без Бонуса
Весь рейтинг

Новости спорта

Топ-публикации

Топ-блоги

Ставка матча
все ставки
Эдмонтон Ойлерз
VS
Бостон Брюинз
Победа Бостона в основное время
1.95 Сделать ставку
Даллас Старз
VS
Аризона Койотс
Победа Далласа с нулевой форой
1.63 Сделать ставку
Чикаго Блэкхокс
VS
Нью-Йорк Рейнджерс
Победа Нью-Йорка с нулевой форой
2.06 Сделать ставку
Сент-Луис Блюз
VS
Нью-Джерси Дэвилз
Победа Сент-Луиса в основное время
1.58 Сделать ставку
Нэшвилл Предаторз
VS
Каролина Харрикейнз
Победа Нэшвилла с нулевой форой
1.79 Сделать ставку
Виннипег Джетс
VS
Лос-Анджелес Кингз
Победа Лос-Анджелеса с форой в +1,0 шайбы
1.76 Сделать ставку
Кристина Младенович
VS
Каролина Плишкова
Победа Кристины Младенович с форой в +1,5 сета
1.78 Сделать ставку
Дженнифер Брейди
VS
Маркета Вондроушова
Победа Дженнифер Брейди с форой в +1,5 гейма
1.98 Сделать ставку
Педро Мартинес
VS
Пабло Андухар
Победа Пабло Андухара с форой в -3,5 гейма
1.95 Сделать ставку
Карлос Алькарас
VS
Федерико Кориа
Победа Карлоса Алькараса с форой в +2,0 гейма
1.89 Сделать ставку