Главная Новости
26 февраля • обновлено в 01:31
МоваЯзык
Экономика Шоу

/ Раздевалка

Как выглядит девушка, на которую звезда "Манчестер Сити" поменял дочь Марадоны

695
Читать материал на украинском

Нападающий "Манчестер Сити" Серхио Агуэро был женат на дочери легендарного Диего Марадоны Джаннине, но расстался с ней в 2012 году. Сейчас его пассией является аргентинка София Кальцетти.

23-летняя девушка, которая работает моделью, но учится на организатора торгов, познакомилась со звездным форвардом в ночном клубе Буэнос-Айреса на вечеринке их общей подруги – певицы Тины Штоссель. Слухи об отношениях между Агуэро и Кальцетти девушка подтвердила в мае 2019 года, когда разместила общую фотографию с футболистом в Instagram. Аргентинка пользуется большой популярностью в социальной сети, где на ее аккаунт подписано 140 тысяч человек.

София Кальцетти

София Кальцетти

@soficalzetti

Как выглядит девушка, на которую звезда "Манчестер Сити" поменял дочь Марадоны

@soficalzetti

Как выглядит девушка, на которую звезда "Манчестер Сити" поменял дочь Марадоны

@soficalzetti

Как выглядит девушка, на которую звезда "Манчестер Сити" поменял дочь Марадоны

@soficalzetti

Как выглядит девушка, на которую звезда "Манчестер Сити" поменял дочь Марадоны

@soficalzetti

Как выглядит девушка, на которую звезда "Манчестер Сити" поменял дочь Марадоны

@soficalzetti

Стоит отметить, что от дочери Диего Марадоны у звезды "Манчестер Сити" есть десятилетний сын Бенджамин.

Как сообщал OBOZREVATEL, другой нападающий из команды украинца Александра Зинченко Габриэль Жезус расстался с сексуальной бразильской моделью по совету матери.

У нас в Telegram ты узнаешь первым, когда Ломаченко станет абсолютным чемпионом мира!

Персона
Серхио Агуэро
Теги
модель ФК Манчестер Сити
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
0
0
Смешно
0
Интересно
0
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Рейтинг букмекеров
  1. Бонус
    2500 грн
  2. Бонус
    500 грн
  3. Бонус
    1000 грн
  4. Бонус
    500 грн
  5. Без Бонуса
Весь рейтинг

Новости спорта

Топ-публикации

Топ-блоги

Ставка матча
все ставки
Слоан Стивенс
VS
Рената Сарасуа
Победа Слоан Стивенс с форой в -4,5 гейма
1.85 Сделать ставку
Кристина Макхейл
VS
Лорен Дэвис
Победа Кристины Макхейл с форой в +1,0 гейма
1.92 Сделать ставку
Сара Эррани
VS
Сара Соррибес-Тормо
Победа Сары Соррибес-Тормо с форой в -2,0 гейма
1.89 Сделать ставку
Лейла Фернандес
VS
Нина Стоянович
Победа Лейлы Фернандес с форой в -3,5 гейма
1.93 Сделать ставку
Кайя Юван
VS
Венус Уильямс
Победа Кайи Юван с форой в +1,5 гейма
1.88 Сделать ставку
Кэти Бултер
VS
Ясмин Паолини
Победа Ясмин Паолини с форой в +1,0 гейма
1.90 Сделать ставку
Томас Барриос
VS
Уго Дельен
Победа Уго Дельена с форой в -3,5 гейма
1.88 Сделать ставку
Алехандро Табило
VS
Паоло Лоренци
Победа Алехандро Табило с форой в -1,5 гейма
1.88 Сделать ставку
Рейнджерс
VS
Брага
Гости не проиграют
2.04 Сделать ставку
Бондаренко
VS
Уотсон
Тотал больше 20,5 гейма
1.90 Сделать ставку