Как выглядит девушка, на которую звезда "Манчестер Сити" поменял дочь Марадоны

Нападающий "Манчестер Сити" Серхио Агуэро был женат на дочери легендарного Диего Марадоны Джаннине, но расстался с ней в 2012 году. Сейчас его пассией является аргентинка София Кальцетти.

23-летняя девушка, которая работает моделью, но учится на организатора торгов, познакомилась со звездным форвардом в ночном клубе Буэнос-Айреса на вечеринке их общей подруги – певицы Тины Штоссель. Слухи об отношениях между Агуэро и Кальцетти девушка подтвердила в мае 2019 года, когда разместила общую фотографию с футболистом в Instagram. Аргентинка пользуется большой популярностью в социальной сети, где на ее аккаунт подписано 140 тысяч человек.

София Кальцетти @soficalzetti

@soficalzetti

@soficalzetti

@soficalzetti

@soficalzetti

@soficalzetti

Стоит отметить, что от дочери Диего Марадоны у звезды "Манчестер Сити" есть десятилетний сын Бенджамин.

Как сообщал OBOZREVATEL, другой нападающий из команды украинца Александра Зинченко Габриэль Жезус расстался с сексуальной бразильской моделью по совету матери.

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