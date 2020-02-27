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27 февраля • обновлено в 04:56
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Как выглядит девушка лучшего молодого футболиста мира: опубликованы фото юной красотки

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Маргарида Корсейро является девушкой нападающего "Атлетико" Жоау Феликса, который в 2019 году получил приз лучшему молодому футболисту мира.

Девушка, родившаяся и живущая в Португалии, еще учится в школе, но регулярно пропускает занятия, чтобы приехать к своему возлюбленному в Мадрид. Корсейро и ее звездный парень уже успели столкнуться с проблемой отношений на расстоянии, но любовь победила.

Жоау Феликс и Маргарида Корсейро

Жоау Феликс и Маргарида Корсейро

Несмотря на юный возраст, девушка уже успела засветиться в телевизоре, приняв участие в танцевальном шоу и снявшись в португальском сериале под названием Prisionera. Кроме того, в Instagram на нее подписано 465 тысяч человек.

Маргарида Корсейро

Маргарида Корсейро

@magui_corceiro

Маргарида Корсейро

Маргарида Корсейро

@magui_corceiro

Маргарида Корсейро

Маргарида Корсейро

@magui_corceiro

Маргарида Корсейро

Маргарида Корсейро

@magui_corceiro

Маргарида Корсейро

Маргарида Корсейро

@magui_corceiro

Как сообщал OBOZREVATEL, опубликованы фотографии девушки форварда "Манчестер Сити" Серхио Агуэро, на которую он променял дочь легендарного Диего Марадоны.

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Место
Португалия
Теги
модель Атлетико Мадрид
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