Как выглядит девушка лучшего молодого футболиста мира: опубликованы фото юной красотки

Маргарида Корсейро является девушкой нападающего "Атлетико" Жоау Феликса, который в 2019 году получил приз лучшему молодому футболисту мира.
Девушка, родившаяся и живущая в Португалии, еще учится в школе, но регулярно пропускает занятия, чтобы приехать к своему возлюбленному в Мадрид. Корсейро и ее звездный парень уже успели столкнуться с проблемой отношений на расстоянии, но любовь победила.
Жоау Феликс и Маргарида Корсейро
Несмотря на юный возраст, девушка уже успела засветиться в телевизоре, приняв участие в танцевальном шоу и снявшись в португальском сериале под названием Prisionera. Кроме того, в Instagram на нее подписано 465 тысяч человек.
Маргарида Корсейро
@magui_corceiro
Маргарида Корсейро
@magui_corceiro
Маргарида Корсейро
@magui_corceiro
Маргарида Корсейро
@magui_corceiro
Маргарида Корсейро
@magui_corceiro
Как сообщал OBOZREVATEL, опубликованы фотографии девушки форварда "Манчестер Сити" Серхио Агуэро, на которую он променял дочь легендарного Диего Марадоны.
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