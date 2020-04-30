Как выглядели бы Усик, Ломаченко и Кличко, если бы были женщинами

Любители бокса нашли необычное применение известной программе FaceApp - приложению, позволяющему с помощью нейросетей манипулировать фотографиями.

Фанаты пропустили через нее снимки известных украинских и мировых боксеров, показав, как бы выглядели спортсмены, родившись они женщинами.

Деонтей Уайлдер (c)isport.ua

Тайсон Фьюри (c)isport.ua

Майк Тайсон (c)isport.ua

Александр Усик (c)isport.ua

Василий Ломаченко (c)isport.ua

Энтони Джошуа (c)isport.ua

Владимир Кличко (c)isport.ua

Мэнни Паккьяо (c)isport.ua

Флойд Мейвезер (c)isport.ua

Как сообщал о, ранее украинские пользователи всемирной паутины поддержали ветерана АТО и ведущего программы "Veterano Блог" Леонида Остальцев за критику украинского боксера Александра Усика из-за его невнятной гражданской позиции.

В своей передаче Остальцев отметил, что Усик "обязан иметь четкую и обоснованную позицию по вопросам России, а не все интервью "мир, дружба, жвачка", а сверху ещё это присыпать православием и "дружбой во Христе".

В комментариях под видео юзеры массово "похоронили" нашего боксера.

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