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1 мая • обновлено в 03:41
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Как выглядели бы Усик, Ломаченко и Кличко, если бы были женщинами

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Любители бокса нашли необычное применение известной программе FaceApp - приложению, позволяющему с помощью нейросетей манипулировать фотографиями.

Фанаты пропустили через нее снимки известных украинских и мировых боксеров, показав, как бы выглядели спортсмены, родившись они женщинами.

Деонтей Уайлдер

Деонтей Уайлдер

(c)isport.ua

Тайсон Фьюри

Тайсон Фьюри

(c)isport.ua

Майк Тайсон

Майк Тайсон

(c)isport.ua

Александр Усик

Александр Усик

(c)isport.ua

Василий Ломаченко

Василий Ломаченко

(c)isport.ua

Энтони Джошуа

Энтони Джошуа

(c)isport.ua

Владимир Кличко

Владимир Кличко

(c)isport.ua

Мэнни Паккьяо

Мэнни Паккьяо

(c)isport.ua

Флойд Мейвезер

Флойд Мейвезер

(c)isport.ua

Как сообщал о, ранее украинские пользователи всемирной паутины поддержали ветерана АТО и ведущего программы "Veterano Блог" Леонида Остальцев за критику украинского боксера Александра Усика из-за его невнятной гражданской позиции.

В своей передаче Остальцев отметил, что Усик "обязан иметь четкую и обоснованную позицию по вопросам России, а не все интервью "мир, дружба, жвачка", а сверху ещё это присыпать православием и "дружбой во Христе".

В комментариях под видео юзеры массово "похоронили" нашего боксера.

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Автор
Максим Богданов Максим Богданов
Персоны
Александр Усик Василий Ломаченко Владимир Кличко Майк Тайсон Тайсон Фьюри Деонтей Уайлдер Энтони Джошуа
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