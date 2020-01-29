"Кабаева на максималках": волейболистка поразила оригинальной внешностью

Румынская волейболистка клуба "Агроленд Тимишоара" Наоми Цыбил произвела фурор в сети своей красотой.

19-летняя девушка имеет абсолютно небольшой рост для такого вида спорта 167 см и играет на позиции либеро.

Наоми Цыбил @cybillnaomi

Наоми Цыбил @cybillnaomi

Наоми Цыбил @cybillnaomi

Наоми Цыбил @cybillnaomi

Наоми Цыбил @cybillnaomi

Наоми Цыбил @cybillnaomi

Наоми Цыбил @cybillnaomi

Наоми Цыбил @cybillnaomi

Наоми Цыбил @cybillnaomi

Наоми Цыбил @cybillnaomi

Наоми Цыбил @cybillnaomi

Наоми Цыбил @cybillnaomi

Наоми Цыбил @cybillnaomi

Наоми Цыбил @cybillnaomi

Наоми Цыбил @cybillnaomi

Наоми Цыбил @cybillnaomi

Наоми Цыбил @cybillnaomi

В комментариях пользователи назвали внешность румынки необычной, сравнив ее со знаменитой российской гимнасткой Алиной Кабаевой.

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