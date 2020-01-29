"Кабаева на максималках": волейболистка поразила оригинальной внешностью

Румынская волейболистка клуба "Агроленд Тимишоара" Наоми Цыбил произвела фурор в сети своей красотой.
19-летняя девушка имеет абсолютно небольшой рост для такого вида спорта 167 см и играет на позиции либеро.
Наоми Цыбил
@cybillnaomi
Наоми Цыбил
@cybillnaomi
Наоми Цыбил
@cybillnaomi
Наоми Цыбил
@cybillnaomi
Наоми Цыбил
@cybillnaomi
Наоми Цыбил
@cybillnaomi
Наоми Цыбил
@cybillnaomi
Наоми Цыбил
@cybillnaomi
Наоми Цыбил
@cybillnaomi
Наоми Цыбил
@cybillnaomi
Наоми Цыбил
@cybillnaomi
Наоми Цыбил
@cybillnaomi
Наоми Цыбил
@cybillnaomi
Наоми Цыбил
@cybillnaomi
Наоми Цыбил
@cybillnaomi
Наоми Цыбил
@cybillnaomi
Наоми Цыбил
@cybillnaomi
В комментариях пользователи назвали внешность румынки необычной, сравнив ее со знаменитой российской гимнасткой Алиной Кабаевой.
Как сообщал OBOZREVATEL, ранее жена украинского чемпиона мира восхитила сеть своей внешностью.
О новых секс-скандалах с Роналду и Неймаром читай у нас в Telegram!