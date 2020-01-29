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29 января • обновлено в 21:59
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"Кабаева на максималках": волейболистка поразила оригинальной внешностью

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Румынская волейболистка клуба "Агроленд Тимишоара" Наоми Цыбил произвела фурор в сети своей красотой.

19-летняя девушка имеет абсолютно небольшой рост для такого вида спорта 167 см и играет на позиции либеро.

Наоми Цыбил

Наоми Цыбил

@cybillnaomi

Наоми Цыбил

Наоми Цыбил

@cybillnaomi

Наоми Цыбил

Наоми Цыбил

@cybillnaomi

Наоми Цыбил

Наоми Цыбил

@cybillnaomi

Наоми Цыбил

Наоми Цыбил

@cybillnaomi

Наоми Цыбил

Наоми Цыбил

@cybillnaomi

Наоми Цыбил

Наоми Цыбил

@cybillnaomi

Наоми Цыбил

Наоми Цыбил

@cybillnaomi

Наоми Цыбил

Наоми Цыбил

@cybillnaomi

Наоми Цыбил

Наоми Цыбил

@cybillnaomi

Наоми Цыбил

Наоми Цыбил

@cybillnaomi

Наоми Цыбил

Наоми Цыбил

@cybillnaomi

Наоми Цыбил

Наоми Цыбил

@cybillnaomi

Наоми Цыбил

Наоми Цыбил

@cybillnaomi

Наоми Цыбил

Наоми Цыбил

@cybillnaomi

Наоми Цыбил

Наоми Цыбил

@cybillnaomi

Наоми Цыбил

Наоми Цыбил

@cybillnaomi

В комментариях пользователи назвали внешность румынки необычной, сравнив ее со знаменитой российской гимнасткой Алиной Кабаевой.

"Кабаева на максималках": волейболистка поразила оригинальной внешностью
"Кабаева на максималках": волейболистка поразила оригинальной внешностью
"Кабаева на максималках": волейболистка поразила оригинальной внешностью
"Кабаева на максималках": волейболистка поразила оригинальной внешностью
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Жена Степаненко разделась на пляже и произвела фурор своей внешностью

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее жена украинского чемпиона мира восхитила сеть своей внешностью.

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Автор
Максим Богданов
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