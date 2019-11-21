Известный футболист занялся сексом в туалете, попал на видео и был наказан

Вратарь клуба итальянской Серии С "Реджаны" Маттео Волтолини попал в секс-скандал после публикации видео интимного характера.

Маттео Волтолини

23-летний футболист в минувшее воскресенье, 17 ноября, отдыхал в одном из ночных клубов.

Там, в одном из туалетов он занялся сексом с местной моделью Джульеттой Феррари – половой акт с девушкой был снят на камеру, ролик попал в интернет.

Клуб мгновенно отреагировал на произошедшее и отстранил Волтолини на неделю до выяснения обстоятельств, сообщает Mundo Deportivo.

Как сообщал OBOZREVATEL, в прошлом году неизвестный аргентинский болельщик устроил настоящую порно-вечеринку на матче 1/8 финала чемпионата мира по футболу-2018 против Франции. Фанат, познакомившись накануне с русской девушкой, занялся с ней сексом прямо на трибунах во время игры.

Видео снял случайный свидетель происшествия и выложил ролик в интернет.

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