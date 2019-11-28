Известный футболист мастурбировал в фургоне перед 16-летней девочкой

Бывший нападающий "Челси", "Саутгемптона" и других команд Премьер-лиги Нил Шипперли предстал перед судом по обвинению в умышленном обнажении гениталий.

17 сентября 2019 года 44-летний Шипперли ехал на белом фургоне по западному Лондону. Около 17:15 он поравнялся с двумя женщинами, матерью и 16-летней дочерью, и двигался с ними в одном темпе. Шипперли остановился около велосипедного магазина и опустил стекло.

Нил Шипперли Daily Mirror

Более взрослая потерпевшая сначала подумала, что водитель пропускает их на другую сторону дороги. Но затем она повернула голову, чтобы сказать ему спасибо, и увидела, что Нил держит рукой пенис и смотрит прямо на нее. Фургон и пешеходы медленно продвинулись вниз по улице, на светофоре Шипперли вновь опустил стекло и на этот раз приступил к мастурбации.

Женщины попытались рассмотреть номер автомобиля извращенца, и в этот момент Нил дал по газам и уехал в сторону железнодорожного вокзала. Но бывший футболист лишь свернул за угол, после чего мать несовершеннолетней потерпевшей увидела, что Шипперли снова удовлетворяет себя. Дамы пришли в полицейский участок и написали заявление на Нила, сообщает Евроспорт со ссылкой на Daily Mirror.

Прокурор Таранджит Рай на судебном слушании сообщил со ссылкой на признание Шипперли, что подсудимый сам явился в полицию через несколько часов после инцидента, принес извинения обеим пострадавшим и заявил о проблемах сексуального характера. Также Нил добавил, что не знал, что одна из леди была несовершеннолетней.

На суде бывший футболист признался, что планирует работать с командой U-15, но теперь, вероятно, получит запрет на тренировки детей.

Новости Известный футболист мастурбировал пьяным на улице

Как сообщал OBOZREVATEL, бывший защитник дортмундской "Боруссии", "Реала", "Шальке" и сборной Германии подозревается в распространении детской порнографии.

О спорте во всей красе – в нашем Instagram!