Известную спортсменку сняли на тренировке полностью голой

Известная британская тяжелоатлетка Сара Дэвис приняла участие в откровенной фтосессии. Спортсменка, выступающая в категории 69 кг, сфотографировалась полностью голой.

В кадре раздетая 26-летняя Дэвис, регулярно входящая в десятку лучших на чемпионатах Европы 2014-2019 годов, позирует фотографу, держа на плечах тяжелую штангу.

OBOZREVATEL предлагает своим читателям самим полюбоваться внешностью красотки.

Сара Дэвис Instagram

Сара Дэвис Instagram

Сара Дэвис Instagram

Сара Дэвис Instagram

Сара Дэвис Instagram

Сара Дэвис Instagram

Сара Дэвис Instagram

Сара Дэвис Instagram

Сара Дэвис Instagram

Сара Дэвис Instagram

Сара Дэвис Instagram

Сара Дэвис Instagram

Сара Дэвис Instagram

Сара Дэвис Instagram

Сара Дэвис Instagram

Сара Дэвис Instagram

Сара Дэвис Instagram

Сара Дэвис Instagram

Как сообщал OBOZREVATEL, недавно семикратная абсолютная чемпиона мира по бодибилдингу Наталья Быстрова приняла участие в откровенной фотосессии.

Трехкратная победительница фитнес-конкурса "Мисс Вселенная" выложила обнаженные снимки у себя в Instagram, вызвав настоящий фурор среди поклонников.

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