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Известную спортсменку сняли на тренировке полностью голой

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Известная британская тяжелоатлетка Сара Дэвис приняла участие в откровенной фтосессии. Спортсменка, выступающая в категории 69 кг, сфотографировалась полностью голой.

В кадре раздетая 26-летняя Дэвис, регулярно входящая в десятку лучших на чемпионатах Европы 2014-2019 годов, позирует фотографу, держа на плечах тяжелую штангу.

OBOZREVATEL предлагает своим читателям самим полюбоваться внешностью красотки.

Сара Дэвис

Сара Дэвис

Instagram

Сара Дэвис

Сара Дэвис

Instagram

Сара Дэвис

Сара Дэвис

Instagram

Сара Дэвис

Сара Дэвис

Instagram

Сара Дэвис

Сара Дэвис

Instagram

Сара Дэвис

Сара Дэвис

Instagram

Сара Дэвис

Сара Дэвис

Instagram

Сара Дэвис

Сара Дэвис

Instagram

Сара Дэвис

Сара Дэвис

Instagram

Сара Дэвис

Сара Дэвис

Instagram

Сара Дэвис

Сара Дэвис

Instagram

Сара Дэвис

Сара Дэвис

Instagram

Сара Дэвис

Сара Дэвис

Instagram

Сара Дэвис

Сара Дэвис

Instagram

Сара Дэвис

Сара Дэвис

Instagram

Сара Дэвис

Сара Дэвис

Instagram

Сара Дэвис

Сара Дэвис

Instagram

Сара Дэвис

Сара Дэвис

Instagram

Новости
Популярная фитнес-модель снялась полностью голой и призвала всех раздеваться

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Тема
тяжелая атлетика
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Артеллерист Моня
Артеллерист Моня
Мужик в купальнике)))))))))
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