Известная украинская спортивная журналистка попала в ''базу преступников ''ЛНР''

Известная спортивная телеведущая Анна Тесленко оказалась в "базе преступников киевского режима", опубликованном на одном из сайтов террористов "ЛНР".

"Короче, вдруг я захочу несанкционировано прорваться в луганскую народную республику, пацаны подготовились! Организовали фото для опознания. Главное прорываться без колец, а то палево..." - с сарказмом прокомментировала ситуацию сама журналистка.

Как сообщал OBOZREVATEL, в начале этого года Тесленко похвасталась эротической фотосессией. На своей странице в Facebook девушка опубликовала откровенные снимки, сделанные на улицах Киева.

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