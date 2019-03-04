Известная украинка разделась для знаменитого спортивного журнала

Украинская топ-модель Елена Космина появилась на страницах самого известного спортивного издания с девушками в купальниках.

Елена Космина Sports Illustrated

"Сниматься для Sports Illustrated всегда было моей мечтой. Но мне казалось, что попасть на страницы глянца рядом с такими звездами подиумов нереально. Как же я была удивлена, когда мой агент предложил отправить фото в редакцию журнала. Не долго думая, мы выслали лучшие снимки", - вспоминает Елена.

Елена Космина Sports Illustrated

Елена Космина Sports Illustrated

Как оказалось, редакция журнала рассматривает фотосессии девушек со всего мира. Никаких дополнительных денег и связей не надо. Также конкретных параметров у издания нет, главное - общий образ: красота форм, блеск в глазах и спортивное телосложение - то, что нужно для съемок в бикини", - добавляет украинка.

Елена Космина Sports Illustrated

Через пару недель с Еленой связались из легендарного журнала и предложили принять участие в фото-сессии на Гавайях. После подписания контракта, модель усилила свои тренировки в спортзале, но необходимые ограничения стоили того.

"Съемка длилась несколько дней, я работала с фотографом из Парижа. Неописуемая красота природы помогла создать отличные кадры!- делится впечатлением Елена.

Елена Космина Sports Illustrated

Елена Космина Sports Illustrated

Так как попасть спортсменке или модели на страницы Sports Illustrated?

"По-настоящему захотеть и не бояться. Найти хорошего агента и отправить свою лучшую фотосессию. "Желание - наш главный мотиватор, все гениальное - просто. Работайте, зная условия рынка и расширяя свои границы. Все получится!" - улыбаясь, добавляет Елена Космина.

Елена Космина Facebook

Елена Космина Facebook

Елена Космина Facebook

Как сообщал OBOZREVATEL, в феврале прошлого года американская профессиональная теннисистка Слоан Стивенс, снялась обнаженной для приложения Swimsuit к популярнейшему изданию Sports Illustrated. Ранее в такой же откровенной фотосессии снялась Эжени Бушар.

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