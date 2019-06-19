Известная персона: Зинченко впервые показал свою новую девушку

Украинский футболист "Манчестер Сити" Александр Зинченко подтвердил, что встречается с девушкой, которую он поцеловал в прямом эфире после матча с Сербией.

У себя в Instagram защитник сборной Украины опубликовал совместное фото с подругой.

Новую пассию спортсмена зовут Влада "Седан" Щеглова. Она работает комментатором на телеканалах "Футбол 1/2". 23-летняя красотка стала известной благодаря Евро-2016, когда ее в национальном украинском наряде, схватила камера на трибунах.

Как сообщал OBOZREVATEL, Щеглова произвела настоящий фурор в Instagram своими снимками с отдыха в Таиланде.

Девушка собрала огромное число восторженных комментариев фотографиями в купальнике.

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