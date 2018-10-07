Изнасилование Кришитиану Роналду: появилась новая жертва

Адвокат американки Кэтрин Майорги Лесли Стовалл рассказал, что его подзащитная не единственная девушка, пострадавшая от нападающего "Ювентуса" Криштиану Роналду.

"Мне позвонила женщина, которая утверждает, что имела аналогичный опыт", — цитирует Daily Mail Стовалла. Адвокат отказался назвать имя второй пострадавшей, однако отметил, что женщина передаст информацию о насильственных действиях со стороны футболиста в полицию Лас-Вегаса.

Напомним, что лидер сборной Португалии обвиняется в изнасиловании в 2009 году американки Кэтрин Майорги.

По словам женщины все случилось после вечеринки, она подала заявление в суд, где указала, что инцидент произошел в гостиничном номере. Девушка заявила, что секс был не природным способом, рассказав все интимные подробности происшествия. Она сразу хотела подать заявление, но португалец выплатил ей 300 000 евро за молчание.

Футболист резко отреагировал на заявление американки. Он сообщил, что все это ложь и что девушка просто хочет славы, а все это часть работы любой знаменитости. Спортсмен уже нанял частного детектива, чтобы получить компрометирующую информацию, которая позволит разоблачить Майоргу.

Позже в СМИ появилась информация о том что Роналду из-за этого инцидента выгнали из сборной Португалии. Спустя некоторое время главный тренер Фернанду Сантуш назвал истинную причину отсутствия звездного нападающего.