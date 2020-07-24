Ирина Морозюк сфотографировалась обнаженной на нудистском пляже
Ирина Морозюк выложила провокационное фото в сеть.
Бывшая жена экс-футболиста сборной Украины и киевского "Динамо" Николая Морозюка Ирина свела с ума своих подписчиков обнаженной фотографией.
На одном из диких пляжей в турецком Кемере 30-летняя красотка снялась полностью обнаженной.
"Какое удовольствие быть свободной. Не пытаться получить одобрение и войти в ряды большинства. Не терять свою индивидуальность. Быть кем-то, кто выходит за рамки шаблонов, кто создаёт конфликт стереотипов. Ибо если я буду как все, кто будет, как я?" – философски отметила девушка.
Ирина Морозюк Intagram Ирины Морозюк
Как сообщал OBOZREVATEL, накануне в одном из отелей Морозюк снялась полностью обнаженной, лишь слегка прикрыв майкой грудь.
Ранее Ира собрала огромное количество лайков у себя в Instagram летней фотографией в бикини.
Ирина и Николай Морозюк расстались после 8 лет брака. У пары остался совместный сын Илья. Девушка рассказала подробности расставания.