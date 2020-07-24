Ирина Морозюк сфотографировалась обнаженной на нудистском пляже

Бывшая жена экс-футболиста сборной Украины и киевского "Динамо" Николая Морозюка Ирина свела с ума своих подписчиков обнаженной фотографией.

На одном из диких пляжей в турецком Кемере 30-летняя красотка снялась полностью обнаженной.

"Какое удовольствие быть свободной. Не пытаться получить одобрение и войти в ряды большинства. Не терять свою индивидуальность. Быть кем-то, кто выходит за рамки шаблонов, кто создаёт конфликт стереотипов. Ибо если я буду как все, кто будет, как я?" – философски отметила девушка.

Ирина Морозюк Intagram Ирины Морозюк

Как сообщал OBOZREVATEL, накануне в одном из отелей Морозюк снялась полностью обнаженной, лишь слегка прикрыв майкой грудь.

Ранее Ира собрала огромное количество лайков у себя в Instagram летней фотографией в бикини.

Ирина и Николай Морозюк расстались после 8 лет брака. У пары остался совместный сын Илья. Девушка рассказала подробности расставания.