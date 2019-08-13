"Идиот и путинолиз!" Ракицкий прогнулся под Россию и получил в ответ

Бывший футболист донецкого "Шахтера" Ярослав Ракицкий разъярил украинцев после того, как опубликовал в социальной сети Instagram ролик со своим партнером по "Зениту" Артемом Дзюбой.

Российский нападающий прокричал в камеру "Россия и Украина – братья! Братья!". "Когда-то это все закончится. Вера в мирное небо", – подписал видео Ярослав.

В комментариях ему напомнили об аннексии Крыма и военной агрессии РФ на Донбассе. "Братушки убили 13000 украинцев, ведут войну на востоке Украины, аннексировали Крым. По-моему, братик с востока не в себе", "Скажите это родственникам тех солдат, которые погибли на Донбассе защищая суверенитет Украины", "Какие братья после пяти лет войны и оккупации Крыма?", "Нах*й такие братья нужны, которые убивают", "Надеюсь, ты не вернешься, когда все это закончится", "Если бы все украинцы были бы такими "патриотами", как ты, Украины уже не было бы. Идиот, сепаратист или путинолиз", "Ярик, оставайся на России, тебе, я смотрю, там хорошо и весело", "Ну дак бери автомат, х***ч в свой родной Донб и иди освобождай свой край от путинских марионеток, Ярик", – посоветовали футболисту.

Как сообщал OBOZREVATEL, бывший футболист донецкого "Шахтер" Иван Ордец в интервью российским СМИ рассказал "правду" о ситуации на Донбассе.

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