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Хабиб залез в ванну к 5 голым мужчинам и стал посмешищем

2.6тЧитать материал на украинском

Знаменитый американский боец смешанных боевых искусств (ММА) Нейт Диас высмеял российского чемпиона UFC Хабиба Нурмагомедова за фото с пятью раздетыми мужчинами в одной ванне.

"Самбо?" — задался он вопросом, намекнув на занятия Нурмагомедовым в том числе этим видом боевых искусств.

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В конце февраля пользователи социальных сетей использовали эту же фотографию для насмешек над Хабибом. Тогда боец осудил показ в родном Дагестане спектакля "Охота на мужчин". По его мнению, постельная сцена в этой постановке классической итальянской пьесы была "грязной".

В ответ пользователи призвали Нурмагомедова, дерущегося в одних трусах и принимающего ванну с пятью мужчинами одновременно, не осуждать постельные сцены в спектаклях.

А в августе 2018-го Диас вспомнил, как дал российскому бойцу пощечину. Его и ирландца Конора Макгрегора американец назвал своими "маленькими сучками".

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Персона
Хабиб Нурмагомедов
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Махал Махалыч
Махал Махалыч
Гомо? Истинно кацапская скрепа!
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