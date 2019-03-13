Хабиб залез в ванну к 5 голым мужчинам и стал посмешищем

Знаменитый американский боец смешанных боевых искусств (ММА) Нейт Диас высмеял российского чемпиона UFC Хабиба Нурмагомедова за фото с пятью раздетыми мужчинами в одной ванне.

"Самбо?" — задался он вопросом, намекнув на занятия Нурмагомедовым в том числе этим видом боевых искусств.

В конце февраля пользователи социальных сетей использовали эту же фотографию для насмешек над Хабибом. Тогда боец осудил показ в родном Дагестане спектакля "Охота на мужчин". По его мнению, постельная сцена в этой постановке классической итальянской пьесы была "грязной".

В ответ пользователи призвали Нурмагомедова, дерущегося в одних трусах и принимающего ванну с пятью мужчинами одновременно, не осуждать постельные сцены в спектаклях.

А в августе 2018-го Диас вспомнил, как дал российскому бойцу пощечину. Его и ирландца Конора Макгрегора американец назвал своими "маленькими сучками".

Ты еще не читаешь наш Telegram? А зря! Подписывайся