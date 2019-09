Грудь фанатки без бюстгальтера лишила речи комментатора ЧМ по баскетболу: видеофакт

Фанатка сборной Бразилии произвела настоящий фурор на чемпионате мира по баскетболу, который в эти дни проходит в Китае.

Болельщица лишила дара речь болельщиков и даже комментатора матча своей команды с США. В начале четвертой четверти игры девушка решила вдохновить своих соотечественников зажигательным танцем на трибуне

Она встала со своего места и потрясла грудью. При этом бюстгальтера на ней не было, что сделало перфоманс еще более вызывающим. Комментатор игры на телеканале FOX во время замедленного повтора на несколько секунд буквально лишился дара речи.

The announcer couldn't believe what he was seeing & completely lost his train of thought...I mean, do you blame him???pic.twitter.com/RR5E7uBoGi