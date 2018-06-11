Горячие штучки: Свитолина и еще 9 самых сексуальных теннисных красоток - фото

В Париже определилась победительница Открытого чемпионата Франции по теннису Roland Garros. В финале турнира представительницу Румынии Симона Халепа в трех партиях переиграла американку Слоан Стивенс – 3:6, 6:4, 6:1.

Для 26-летней Халеп эта победа стала первой на турнирах Большого шлема. Ранее она дважды проиграла финалы Roland Garros (2014 и 2017) и один раз Australian Open (2018).

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Симона по праву входит в элиту мирового тенниса не только по результатам, но и по внешним данным. Наряду с украинкой Элиной Свитолиной, россиянкой Марией Шараповой, датчанкой Кароли Возняцкий Халеп считается одной из самых сексуальных теннисисток планеты.

OBOZREVATEL предлагает своим читателям подборку главных красавиц современного тенниса.

Элина Свитолина

Элина Свитолина

Элина Свитолина

Мария Шарапова

Мария Шарапова

Доминика Цибулкова

Доминика Цибулкова

Симона Халеп

Симона Халеп

Бернарда Пера

Кристина Младенович

Кристина Младенович

Даниэль Коллинз

Камила Джорджи

Каролин Возняцки

Каролин Возняцки

Донна Векич

Донна Векич

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