Горячая украинская теннисистка поразила Instagram невероятной красотой

18-летняя украинская теннисистка Ангелина Димова произвела настоящий фурор в Instagram своей внешностью.

Ангелина Димова Instagram

На страничку одесситки подписано более 148000 подписчиков, которые под снимками красотки оставляют сотни восторженных комментариев.

Ангелина живет и тренируется в Майями, выступая под эгидой ITF Juniors. OBOZREVATEL предлагает своим читателям самим полюбоваться нашей соотечественницей.

Ангелина Димова Instagram

Ангелина Димова Instagram

Ангелина Димова Instagram

Ангелина Димова Instagram

Ангелина Димова Instagram

Ангелина Димова Instagram

Ангелина Димова Instagram

Ангелина Димова Instagram

Ангелина Димова Instagram

Ангелина Димова Instagram

Ангелина Димова Instagram

Ангелина Димова Instagram

Ангелина Димова Instagram

Ангелина Димова Instagram

Ангелина Димова Instagram

Ангелина Димова Instagram

Ангелина Димова Instagram

Ангелина Димова Instagram

Ангелина Димова Instagram

Ангелина Димова Instagram

Ангелина Димова Instagram

Ангелина Димова Instagram

Ангелина Димова Instagram

Ангелина Димова Instagram

Ангелина Димова Instagram

Ангелина Димова Instagram

Ангелина Димова Instagram

Ангелина Димова Instagram

Ангелина Димова Instagram

Ангелина Димова Instagram

Ангелина Димова Instagram

Ангелина Димова Instagram

Ангелина Димова Instagram

Ангелина Димова Instagram

Ангелина Димова Instagram

Ангелина Димова Instagram

Ангелина Димова Instagram

Ангелина Димова Instagram

Ангелина Димова Instagram

Ангелина Димова Instagram

Ангелина Димова Instagram

Ангелина Димова Instagram

Ангелина Димова Instagram

Ангелина Димова Instagram

Ангелина Димова Instagram

Новости Спортивная ведущая из Украины восхитила росСМИ своей внешностью

Как сообщал ранее OBOZREVATEL, 23-летняя шведско-бразильская фитнес-модель произвела настоящий фурор среди 100-тысячной армии своих подписчиков в Instagram. Девушка снялась полностью обнаженной на ринге.

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