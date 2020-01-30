Бельгийский журналист и бывший профессиональный велогонщик Свен Споормейкерс угодил в сексистский скандал с юной аргентинской журналисткой.

Споормейкерс выложил в Twiiter скриншот с трансляции Вуэльты Сан-Хуана, где репортерша брала интервью у велосипедиста в "голом" топе – сквозь одежду у девушки четко просвечивались соски. "Это считается классным в Аргентине?" – спросил Свен, получив в ответ порцию резкой критики .

"Разве она виновата, что ты пялишься на грудь? Что она должна была сделать? Надеть мешок от картошки, чтобы ты не перевозбудился? Если я сфотографирую тебя, опубликую это в Twitter и напишу, что твой член выглядит маленьким в этих шортах – это будет нормально?", - написал один из юзеров в комментарии.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее спортивная журналистка из России показала грудь в роскошной фотосессии. Девушка выполнила обещание, которое дала по ходу сезона Континентальной хоккейной лиги, когда пообещала раздеться в случае выхода ее любимой команды в финал Конференции.

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