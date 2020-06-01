Голая Серена Уильямс шокировала румынскую теннисистку

Румынская теннисистка Александра Каданцу вспомнила, что была шокирована, увидев Серену Уильямс обнаженной в раздевалке на своем первом турнире Большого шлема.

"Мое первое воспоминание о турнирах Большого шлема – момент, когда я впервые в жизни увидела Серену Уильямс в раздевалке. Я еще неделю ходила в шоке после того, как увидела ее голой – она такая большая. Меня поразило, как она двигается на корте и какой уровень игры показывает, несмотря на свои габариты", – рассказала Каданцу в интервью изданию Digi Sport.

Серена Уильямс

30-летняя румынская теннисистка занимает 250-е место в рейтинге WTA, а ее лучшим результатом была 59-я позиция. Что касается американки, то Уильямс выиграла 23 турнира Большого шлема на протяжении своей карьеры и является девятой ракеткой мира.

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