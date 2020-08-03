Гигантская фитнес-модель снялась в эротической фотосессии
Тереза Иванчик снялась обнаженной. Instagram Терезы Иванчик
Популярная американская фитнес-модель Тереза Иванчик порадовала свои 169 тысяч поклонников в Instagram, снявшись в откровенной фотосессии.
39-летняя чемпионка США по бодибилдингу благодаря употреблению анаболических стероидов смогла набрать внушительную мышечную массу. При росте в 167 см, она весит более 75 кг. Девушка без стеснения выложила эротические фотографии у себя в аккаунте.
Тереза Иванчик обнаженная в кровати Instagram Терезы Иванчик
Тереза Иванчик в прозрачном белье Instagram Терезы Иванчик
Тереза Иванчик Instagram Терезы Иванчик
Тереза Иванчик топлес Instagram Терезы Иванчик
Тереза Иванчик в розовом Instagram Терезы Иванчик
Тереза Иванчик в тренажерном зале Instagram Терезы Иванчик
Отметим, что ранее Иванчик произвела настоящий фурор, продемонстрировав свои фото в стиле "ню".
Как сообщал OBOZREVATEL, ранее культуристка с "четырьмя грудями" закошмарила сеть. У спортсменки в ролике настолько маленький процент жира в организме, что ее силиконовая грудь визуально словно отделяется от тела.