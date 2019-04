Футбольный арбитр сделал предложение коллеге во время матча - опубликовано видео

Необычный случай произошел в четвертой лиге чемпионата Румынии по футболу. Во время матча между командами "Орадя" и "Диосиг" боковой арбитр Мариуш Матица предложил руку и сердце Гьоргие Думе, работающей ассистентом рефери.

Посреди игры 22-летний Матица подошел на поле к Думе, встал на одно колено и спросил, выйдет ли она за него замуж. На одной из трибун друзья арбитра развернули плакат с этим же вопросом. Девушка приняла предложение и не смогла сдержать слез.

The most brilliant story of the week!!! An assistant ref asked the other assistant ref to MARRY HIM before the game! She said yes, fortunately! Romanian football is fabulous. pic.twitter.com/rfuwN3XF0m