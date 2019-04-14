Футболист в Англии устроил любовные игрища во время матча - опубликовано видео

В матче чемпионата Англии по футболу в Премьер-лиге между командами "Бернли" - "Кардифф" (2:0) произошел курьезный инцидент.

Нападающий "Бернли" Эшли Барнс во время стычки с защитником гостей Джо Беннетом поцеловал соперника в нос.

"Бернли" - "Кардифф"

"Бернли" - "Кардифф"

Беннет срубил его подкатом и игроки столкнулись лбами, чтобы выяснить между собой отношения. Прогнозируемая в такие моменты стычка завершилась неожиданными ласками. Рефери такие любовные игрища не оценил, и наградил любвеобильного футболиста желтой карточкой.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что поцелуй Криштиану Роналду сорвал матч сборных. Инцидент произошел во время товарищеской встречи между футбольными сборными Португалии и Нидерландов (0:3)

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