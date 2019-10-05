Футболист изнасиловал девушку в столовой - опубликованы фото

Футболисты бельгийского клуба "Эспойр Майнройс", выступающего в провинциальной лиге в районе Льежа, попали в серьезный секс-скандал.

На видео, которое появилоcь в сети, видно, как обнаженная девушка ползает по столовой, где обедают спортсмены, затем она же занимается сексом с одним из игроков на массажном столе в клубной раздевалке.

The Sun

The Sun

The Sun

Мать девушки сказала в интервью, что та "находилась в неадекватном состоянии", вероятно, под воздействием наркотиков или алкоголя. Она обратилась в суд и намерена наказать насильников.

Согласно сообщениям в бельгийских СМИ, один из игроков признал, что, "возможно, дело зашло слишком далеко, но девушка была согласна на секс".

"Сейчас мы знаем, что на видео присутствуют некоторые наши футболисты, но не знаем точно, что произошло. Нужно разобраться в этой истории, которая уже развилась до огромных масштабов", – цитирует The Daily Mail президента клуба Джозефа Гайяра. Одного из игроков отстранили от тренировок на месяц, другого отправили в дубль.

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Как сообщал OBOZREVATEL, в известный футболист угодил в грандиозный скандал. 22-летнего форварда засняли на видео, когда он пьяным мастурбировал на улице в компании друга.

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