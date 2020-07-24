Фотография украинской каратистки в купальнике привела фанатов в восторг

Титулованная украинская каратистка Анжелика Терлюга порадовала подписчиков снимком в розовом купальнике на фоне заката.

Анжелика Терлюга в розовом купальнике на фоне заката Instagram Анжелики Терлюги

Подписчики спортсменки не смогли сдержать эмоции и засыпали ее комплиментами в комментариях под постом в Instagram.

"Шедевр", "Боже, какая красивая", "Красота – страшная сила", "Вы как всегда неповторимы", "Ой-ой-ой, полегче!", "Просто идеальная".

Отметим, что Терлюга является трехкратной чемпионкой Европы, серебряной призеркой Европейских игр-2019 в Минске, владеет двумя титулами Grand Winner Karate1 и занимает первое место в мировом рейтинге в весовой категории до 55 кг. Ее дважды признавали лучшей спортсменкой Украины – в мае 2018 года и январе 2020 года.

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