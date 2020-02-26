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26 февраля • обновлено в 06:05
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От "баранки" до хулахупа: топ-5 самых популярных тренажеров в СССР

1.4т
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Физкультура и спорт в Советском Союзе были одним из главных видов досуга для граждан СССР.

Кроме посещения хоккейных, футбольных, волейбольных, баскетбольных матчей и других соревнований любители спорта и сами старались поддерживать физическую форму. Предлагаем вашему вниманию топ самых популярных снарядов в Союзе.

Диск здоровья

Этот тренажер впервые появился в продаже после Олимпиады-80 в Москве и быстро набрал популярность. Диск "Грация", который еще называли диском здоровья, по мнению советских граждан, помогал сбросить лишний вес и способствовал формированию тонкой талии.

От "баранки" до хулахупа: топ-5 самых популярных тренажеров в СССР

Кроме того, дети активно его использовали как замену карусели, а хозяйки затем даже использовали его для подачи блюд на праздничный стол.

Эспандер

Этот тренажер начал производиться еще в 30-х годах минувшего столетия, и популярен до сих пор. Советские мужчины практически поголовно сжимали кистевой вид этого тренажера. "Бублик" использовали в любое время – при просмотре телевизора, стоя на светофоре и т.д.

От "баранки" до хулахупа: топ-5 самых популярных тренажеров в СССР

Более старшее поколение отдавало предпочтение растяжным эспандерам.

От "баранки" до хулахупа: топ-5 самых популярных тренажеров в СССР

Хулахуп

С 60-х обручи прочно вошли в повседневную жизнь советских девушек. Этот снаряд позже вошел в профессиональную художественную гимнастику.

Считалось, что самым лучшим был металлический хулахуп, который благодаря своему весу имел преимущество над пластиковыми вариантами. Название пришло из английского языка, где "hula" означает гавайский танец, в основе которого лежит покачивание бедер, а "hoop", собственно, сам обруч.

От "баранки" до хулахупа: топ-5 самых популярных тренажеров в СССР

Гимнастическое колесо

Этот снаряд подходил для тех, кто регулярно занимался физкультурой, так как для занятий на нем требуется хороша подготовка.

Колесо или ролик помогал качать пресс и мышцы спин. Для его использования нужно катать колесо по полу, упершись в него коленями или носками ног.

От "баранки" до хулахупа: топ-5 самых популярных тренажеров в СССР

Скакалка

Этот снаряд остается популярным и сегодня. Особенно активно среди спортсменов его используют профессиональные боксеры.

Изначально в СССР скакалка считалась забавой для девочек. Однако позже и более старшее поколение активно прыгало с ней по несколько минут в день для укрепления мышц рук, бедер и ягодиц.

От "баранки" до хулахупа: топ-5 самых популярных тренажеров в СССР

Как сообщал OBOZREVATEL, в сети показали самых красивых спортсменок СССР.

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Автор
Александр Чеканов Александр Чеканов
Тема
Диеты и фитнес
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