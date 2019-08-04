"Это топ!" Украинская футболистка поразила необычной красотой

Голкипер киевского футбольного клуба "Евроформат" Виктория Кислова стала настоящей звездой сети, после того, как великолепно проявила себя в женском чемпионате Украины.
Виктория в финале вытянула решающий пенальти и стала лучшим вратарем турнира, а ее команда - чемпионом. Поклонники не смогли пройти мимо красоты девушки, завалив ее восторженными комментариями.
odessa.online
OBOZREVATEL предлагает своим читателям и самим насладиться внешностью нашей соотечественницы.
Виктория Кислова
Виктория Кислова
Виктория Кислова
Виктория Кислова
Виктория Кислова
Виктория Кислова
Виктория Кислова
Виктория Кислова
Виктория Кислова
Виктория Кислова
Виктория Кислова
Виктория Кислова
Виктория Кислова
Виктория Кислова
Виктория Кислова
Виктория Кислова
Виктория Кислова
Виктория Кислова
Виктория Кислова
Виктория Кислова
Виктория Кислова
Виктория Кислова
Виктория Кислова
Виктория Кислова
Виктория Кислова
Виктория Кислова
Виктория Кислова
Виктория Кислова
Виктория Кислова
Виктория Кислова
Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в сети вспомнили историческое фото, когда футболистка разделась. отпраздновав гол.
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