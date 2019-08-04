"Это топ!" Украинская футболистка поразила необычной красотой

Голкипер киевского футбольного клуба "Евроформат" Виктория Кислова стала настоящей звездой сети, после того, как великолепно проявила себя в женском чемпионате Украины.

Виктория в финале вытянула решающий пенальти и стала лучшим вратарем турнира, а ее команда - чемпионом. Поклонники не смогли пройти мимо красоты девушки, завалив ее восторженными комментариями.

odessa.online

OBOZREVATEL предлагает своим читателям и самим насладиться внешностью нашей соотечественницы.

Виктория Кислова Instagram

Виктория Кислова Instagram

Виктория Кислова Instagram

Виктория Кислова Instagram

Виктория Кислова Instagram

Виктория Кислова Instagram

Виктория Кислова Instagram

Виктория Кислова Instagram

Виктория Кислова Instagram

Виктория Кислова Instagram

Виктория Кислова Instagram

Виктория Кислова Instagram

Виктория Кислова Instagram

Виктория Кислова Instagram

Виктория Кислова Instagram

Виктория Кислова Instagram

Виктория Кислова Instagram

Виктория Кислова Instagram

Виктория Кислова Instagram

Виктория Кислова Instagram

Виктория Кислова Instagram

Виктория Кислова Instagram

Виктория Кислова Instagram

Виктория Кислова Instagram

Виктория Кислова Instagram

Виктория Кислова Instagram

Виктория Кислова Instagram

Виктория Кислова Instagram

Виктория Кислова Instagram

Виктория Кислова Instagram

Новости Горячая украинская теннисистка поразила Instagram невероятной красотой

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в сети вспомнили историческое фото, когда футболистка разделась. отпраздновав гол.

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