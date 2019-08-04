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"Это топ!" Украинская футболистка поразила необычной красотой

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Голкипер киевского футбольного клуба "Евроформат" Виктория Кислова стала настоящей звездой сети, после того, как великолепно проявила себя в женском чемпионате Украины.

"Это топ!" Украинская футболистка поразила необычной красотой

Виктория в финале вытянула решающий пенальти и стала лучшим вратарем турнира, а ее команда - чемпионом. Поклонники не смогли пройти мимо красоты девушки, завалив ее восторженными комментариями.

"Это топ!" Украинская футболистка поразила необычной красотой

odessa.online

"Это топ!" Украинская футболистка поразила необычной красотой

OBOZREVATEL предлагает своим читателям и самим насладиться внешностью нашей соотечественницы.

Виктория Кислова

Виктория Кислова

Instagram

Виктория Кислова

Виктория Кислова

Instagram

Виктория Кислова

Виктория Кислова

Instagram

Виктория Кислова

Виктория Кислова

Instagram

Виктория Кислова

Виктория Кислова

Instagram

Виктория Кислова

Виктория Кислова

Instagram

Виктория Кислова

Виктория Кислова

Instagram

Виктория Кислова

Виктория Кислова

Instagram

Виктория Кислова

Виктория Кислова

Instagram

Виктория Кислова

Виктория Кислова

Instagram

Виктория Кислова

Виктория Кислова

Instagram

Виктория Кислова

Виктория Кислова

Instagram

Виктория Кислова

Виктория Кислова

Instagram

Виктория Кислова

Виктория Кислова

Instagram

Виктория Кислова

Виктория Кислова

Instagram

Виктория Кислова

Виктория Кислова

Instagram

Виктория Кислова

Виктория Кислова

Instagram

Виктория Кислова

Виктория Кислова

Instagram

Виктория Кислова

Виктория Кислова

Instagram

Виктория Кислова

Виктория Кислова

Instagram

Виктория Кислова

Виктория Кислова

Instagram

Виктория Кислова

Виктория Кислова

Instagram

Виктория Кислова

Виктория Кислова

Instagram

Виктория Кислова

Виктория Кислова

Instagram

Виктория Кислова

Виктория Кислова

Instagram

Виктория Кислова

Виктория Кислова

Instagram

Виктория Кислова

Виктория Кислова

Instagram

Виктория Кислова

Виктория Кислова

Instagram

Виктория Кислова

Виктория Кислова

Instagram

Виктория Кислова

Виктория Кислова

Instagram

Новости
Горячая украинская теннисистка поразила Instagram невероятной красотой

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в сети вспомнили историческое фото, когда футболистка разделась. отпраздновав гол.

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