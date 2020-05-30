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31 мая • обновлено в 00:12
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"Эта вещь приносит радость": Морозюк показала свои секс-игрушки

5.5т
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Экс-супруга бывшего футболиста сборной Украины и киевского "Динамо" Николая Морозюка Ирина откровенно высказалась про свои инструменты для сексуальных утех.

"Чтобы разместить рекламный пост у меня в Instagram надо заплатить 400 долларов, но есть вещи, которые я рекламирую по бартеру. Мне в кайф это делать. Например вибраторы. Считаю, что это вещь, которая приносит радость. Тот старый "мирофон", он уже в мусорке. У меня есть новые "инструменты", красивые. Это топ. Лучше, чем шляться с кем попало", – рассказала Ирина в эфире ютуб-каналу "ОЛИЦКАЯ", показав, как выглядят ее "игрушки".

Как сообщал OBOZREVATEL, Ирина и Николай расстались после 8 лет брака. У пары остался совместный сын Илья. Девушка рассказала подробности расставания.

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Автор
Максим Богданов Максим Богданов
Персона
Ирина Морозюк
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