Экс-жена игрока сборной Украины поделилась своим "лучшим фото в Instagram"

Бывшая жена нападающего сборной Украины Артема Кравца Анна опубликовала на своей странице в Instagram откровенную фотографию в черном белье и задала вопрос подписчикам.

"Мне кажется, это лучшее мое фото в Instagram. Вы как считаете?" – спросила она.

Анна Кравец поделилась своим "лучшим фото в Instagram" Instagram Анны Кравец

Поклонники Анны засыпали ее комплиментами и отчасти с ней согласились, но отметили, что в ее профиле очень много прекрасных фотографий, поэтому им тяжело выбрать лучшую из них.

"Одно из лучших", "Не знаю на счет лучшего, но однозначно классное", "Пожар", "Это незаконно", "Вы всегда красотка", "Таких фото много в профиле. Класс", "Роскошна".

Как сообщал OBOZREVATEL, жена полузащитника "Динамо" Виталия Буяльского выложила полуобнаженное фото и дала ответ критикам.