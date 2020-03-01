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1 марта • обновлено в 15:21
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Домработница Павла Буре избила няню его детей

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В особняке хоккеиста Павла Буре, расположенном в элитном московском поселке Горки-1, подрались филиппинская домработница и армянская няня.

Павел Буре с семьей

Павел Буре с семьей

"Межнациональный" конфликт пришлось улаживать при помощи полиции, которую вызвала супруга Павла, Алина.

"В ее доме подрался обслуживающий персонал. Девушка из Филиппин подралась с женщиной из Армении. У обоих на лице и на теле есть синяки", — заявили в правоохранительных органах.

Причина драки пока неизвестна. В отдел драчуний не повезли, Алина заявила полицейским, что семейный конфликт постараются уладить самостоятельно.

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Напомним, что Алина и Павел поженились в 2010-м. Через три года после свадьбы, Алина Буре подарила супругу наследника, которого назвали в честь папы - Павлом. В 2015-м у пары родилась дочь Палина, а в 2018-м дочь Анастасия.

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Автор
Максим Богданов Максим Богданов
Место
Россия Москва
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