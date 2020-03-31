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1 апреля • обновлено в 02:11
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Девушка знаменитого футболиста разделась на карантине и показала грудь

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Девушка известного американского голкипера Тима Ховарда, выступавшего за "Эвертон" и "Манчестер Юнайтед", Нора Сегура балует подписчиков обнаженными фото во время карантина.

31-летняя модель и актриса родилась в Стокгольме, но переехала в США, мечтая попасть в большое кино. До переезда в Соединенные Штаты Сегура успела пожить на Марбелье в Испании, в Лондоне и Париже, где снималась для рекламы сексуального белья и купальников.

Нора Сегура

Нора Сегура

XSPORT.ua

Она совершенно не стесняется позировать голой, называя себя "дитем хиппи", и является приверженкой свободных взглядов на жизнь. OBOZREVATEL предлагает вам самостоятельно в этом убедиться, взглянув на подборку ее откровенных снимков.

Нора Сегура

Нора Сегура

@norassegura

Нора Сегура

Нора Сегура

@norassegura

Нора Сегура

Нора Сегура

@norassegura

Нора Сегура

Нора Сегура

@norassegura

Нора Сегура

Нора Сегура

@norassegura

Нора Сегура

Нора Сегура

@norassegura

Нора Сегура

Нора Сегура

@norassegura

Как сообщал OBOZREVATEL, модель журнала Playboy Мария Лиман, которая обрела известность, полностью раздевшись в поддержку сборной России на чемпионате мира-2018, заявила, что ищет любовника на время карантина.

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Автор
Михаил Морозов Михаил Морозов
Место
США
Теги
ФК Манчестер Юнайтед ФК Эвертон актриса модель
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