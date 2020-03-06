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6 марта • обновлено в 04:13
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Девушка футболиста Супряги стала телеведущей: пикантные фото красотки

1.7т
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Любимая девушка нападающего "Днепра-1" и молодежной сборной Украины Владислава Супряги – Даша Савина – начнет карьеру телеведущей.

Об этом 19-летняя Дарья сообщила на своей странице в Instagram.

Дебют юной красотки состоится 9 марта в программе "Футбольный формат". Одной из тем передачи будет Международный женский день.

"8 марта и футбол. Мой дебют на ТВ, телеканал Эспрессо, программа "Футбольный формат". В эфире в понедельник 9 марта в 18:15, ждите", – написала Савина.

Отметим, что ее парня – футболиста "Днепра-1" Владислава Супрягу – многие называют восходящей звездой украинского футбола. Летом 2019 года Супряга выиграл чемпионат мира U-20 в составе молодежной сборной Украины. Форвард начал ударно и 2020 год, забив голы во всех трех матчах за "Днепр-1".

Интересно, что по контракту Владислав принадлежит киевскому "Динамо", и именно в игре с киевлянами Супряга отличился первым хет-триком в карьере: победа днепрян – 3:1.

Влад и Даша вместе уже несколько лет и являются одной из самых красивых пар в украинском футболе. OBOZREVATEL предлагает посмотреть яркие фото влюбленных.

Владислав Супряга и Даша Савина

Владислав Супряга и Даша Савина

Instagram

Владислав Супряга и Даша Савина

Владислав Супряга и Даша Савина

Instagram

Владислав Супряга и Даша Савина

Владислав Супряга и Даша Савина

Instagram

Владислав Супряга и Даша Савина

Владислав Супряга и Даша Савина

Instagram

Владислав Супряга и Даша Савина

Владислав Супряга и Даша Савина

Instagram

Владислав Супряга и Даша Савина

Владислав Супряга и Даша Савина

Instagram

Даша Савина

Даша Савина

Instagram

Даша Савина

Даша Савина

Instagram

Даша Савина

Даша Савина

Instagram

Даша Савина

Даша Савина

Instagram

Даша Савина

Даша Савина

Instagram

Даша Савина

Даша Савина

Instagram

Даша Савина

Даша Савина

Instagram

Как сообщал OBOZREVATEL, Владислав Супряга установил рекорд XXI века в Премьер-лиге.

Кто с кем встречается в украинском спорте, узнавай у нас в Telegram!

Автор
Денис Карпов
Персона
Владислав Супряга
Место
Украина
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