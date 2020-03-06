Девушка футболиста Супряги стала телеведущей: пикантные фото красотки

Любимая девушка нападающего "Днепра-1" и молодежной сборной Украины Владислава Супряги – Даша Савина – начнет карьеру телеведущей.
Об этом 19-летняя Дарья сообщила на своей странице в Instagram.
Дебют юной красотки состоится 9 марта в программе "Футбольный формат". Одной из тем передачи будет Международный женский день.
"8 марта и футбол. Мой дебют на ТВ, телеканал Эспрессо, программа "Футбольный формат". В эфире в понедельник 9 марта в 18:15, ждите", – написала Савина.
Отметим, что ее парня – футболиста "Днепра-1" Владислава Супрягу – многие называют восходящей звездой украинского футбола. Летом 2019 года Супряга выиграл чемпионат мира U-20 в составе молодежной сборной Украины. Форвард начал ударно и 2020 год, забив голы во всех трех матчах за "Днепр-1".
Интересно, что по контракту Владислав принадлежит киевскому "Динамо", и именно в игре с киевлянами Супряга отличился первым хет-триком в карьере: победа днепрян – 3:1.
Влад и Даша вместе уже несколько лет и являются одной из самых красивых пар в украинском футболе. OBOZREVATEL предлагает посмотреть яркие фото влюбленных.
Владислав Супряга и Даша Савина
Владислав Супряга и Даша Савина
Владислав Супряга и Даша Савина
Владислав Супряга и Даша Савина
Владислав Супряга и Даша Савина
Владислав Супряга и Даша Савина
Даша Савина
Даша Савина
Даша Савина
Даша Савина
Даша Савина
Даша Савина
Даша Савина
Как сообщал OBOZREVATEL, Владислав Супряга установил рекорд XXI века в Премьер-лиге.
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