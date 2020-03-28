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28 марта • обновлено в 16:00
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Девушка-боец MMA вышла на улицу на тренировку в белье

1.7т
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Известная американская девушка-боец смешанного стиля (MMA) Валери Лореда поделилась в Twitter видео тренировки в белье во время самоизоляции, вызванной пандемией коронавируса.

21-летняя Лореда вышла на улице в одном белье, показав несколько упражнений по отработке ударов и подписала ролик словами "когда устал сидеть дома".

На счету Лореды 10 побед и семь поражений в смешанных единоборствах. В последнем поединке она проиграла соотечественнице Илиме-Лэй Макфарлейн.

Валери Лореда

Валери Лореда

@valerieloureda

Валери Лореда

Валери Лореда

@valerieloureda

Валери Лореда

Валери Лореда

@valerieloureda

Валери Лореда

Валери Лореда

@valerieloureda

Недавно Валери Лореде пришлось оправдываться в интернете перед подписчиками, которые обвинили ее в ненатуральности ягодиц.

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Автор
Максим Богданов Максим Богданов
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Артиллерист Моня
Артиллерист Моня
Симпатичная))))
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