Девушка-боец MMA вышла на улицу на тренировку в белье

Известная американская девушка-боец смешанного стиля (MMA) Валери Лореда поделилась в Twitter видео тренировки в белье во время самоизоляции, вызванной пандемией коронавируса.
21-летняя Лореда вышла на улице в одном белье, показав несколько упражнений по отработке ударов и подписала ролик словами "когда устал сидеть дома".
Bored in the house @BellatorMMA pic.twitter.com/s6Mne5Ypy7— Valerie Loureda (@valerielouredaa) March 26, 2020
На счету Лореды 10 побед и семь поражений в смешанных единоборствах. В последнем поединке она проиграла соотечественнице Илиме-Лэй Макфарлейн.
Валери Лореда
@valerieloureda
Валери Лореда
@valerieloureda
Валери Лореда
@valerieloureda
Валери Лореда
@valerieloureda
Недавно Валери Лореде пришлось оправдываться в интернете перед подписчиками, которые обвинили ее в ненатуральности ягодиц.
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