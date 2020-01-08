"Что за порнуха?" Тренировка спортсменки с "пенисом" озадачила сеть

В интернете набирает популярность необычная тренировка с одного из тренажерных залов Америки.

На видео спортсменка делает упражнение "ягодичный мостик", которое представляет собой поднятие ягодиц над полом из положения лежа.

В качестве утяжелителей тренерша использует блины, однако надевает их на фаллоимитатор, пристегнутый к промежности подопечной.

Юзеры в комментариев не смогли сдержать эмоций, называя это "порнухой".

Новости Домашнее порно популярной американской спортсменки слили в сеть

Как сообщал OBOZREVATEL, вице-чемпионка Москвы по фитнес-бикини угодила в громкий скандал. В интернете всплыло жесткое порновидео спортсменки.

Пользователи всемирной паутины выяснили, что 24-летняя фитоняшка давно снимается в фильмах для взрослых Legal Porno под ником Hana Montana.

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