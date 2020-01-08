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8 января • обновлено в 21:41
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"Что за порнуха?" Тренировка спортсменки с "пенисом" озадачила сеть

2.7т
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В интернете набирает популярность необычная тренировка с одного из тренажерных залов Америки.

На видео спортсменка делает упражнение "ягодичный мостик", которое представляет собой поднятие ягодиц над полом из положения лежа.

В качестве утяжелителей тренерша использует блины, однако надевает их на фаллоимитатор, пристегнутый к промежности подопечной.

Юзеры в комментариев не смогли сдержать эмоций, называя это "порнухой".

"Что за порнуха?" Тренировка спортсменки с "пенисом" озадачила сеть
"Что за порнуха?" Тренировка спортсменки с "пенисом" озадачила сеть
"Что за порнуха?" Тренировка спортсменки с "пенисом" озадачила сеть
Новости
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Автор
Максим Богданов
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