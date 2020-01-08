"Что за порнуха?" Тренировка спортсменки с "пенисом" озадачила сеть

В интернете набирает популярность необычная тренировка с одного из тренажерных залов Америки.
На видео спортсменка делает упражнение "ягодичный мостик", которое представляет собой поднятие ягодиц над полом из положения лежа.
В качестве утяжелителей тренерша использует блины, однако надевает их на фаллоимитатор, пристегнутый к промежности подопечной.
January 8, 2020
Юзеры в комментариев не смогли сдержать эмоций, называя это "порнухой".
Как сообщал OBOZREVATEL, вице-чемпионка Москвы по фитнес-бикини угодила в громкий скандал. В интернете всплыло жесткое порновидео спортсменки.
Пользователи всемирной паутины выяснили, что 24-летняя фитоняшка давно снимается в фильмах для взрослых Legal Porno под ником Hana Montana.
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