Чемпион Европы показал, как ''насилует'' официантку и был наказан - опубликовано фото

Чемпион Европы 2011 года по велоспорту Ильо Кейссе отстранен от этапа велогонки "Вульэта Сан-Хуан" в Аргентине из-за пошлой фотографии с официанткой.

На снимке члены команды Deceuninck-QuickStep, пилотом которой является Ильо, сфотографировались с работницей одного из местных кафе. 36-летнему бельгийцу досталось место позади девушки – и он, закинув руку за голову, принял двусмысленную позу.

#ICYMI This is the photo of the incident with 🇧🇪@IljoKeisse and the rest of his teammates of 🇧🇪@deceuninck_qst at 🇦🇷@vueltasanjuanok where the Belgian rider is sexually posing behind a waitress from a local bar as she posed for a photograph with the team #VueltaSJ2019 pic.twitter.com/uqMB7AVadW