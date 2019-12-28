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28 декабря • обновлено в 16:24
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"Че Санчес, свинцовая дупа?" Усика раздраконили на Лиге смеха

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Экс-абсолютный чемпион мира в тяжелом весе Александр Усик принял участие в Кубке президента телевизионного шоу "Лига cмеха", выходящего на канале "1+1".

Участники проекта обыграли это это в одном из своих номеров.

"Нокаут, нокдаун или ножевое? Че, Санчес, задница тяжелая, свинцовая дупа?", - раздраконили Усика юмористы, сразу бросившись в рассыпную, как только боксер начал вставать с кресла.

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Как сообщал OBOZREVATEL, по словам промоутера Эдди Хирна, свой следующий бой Усик проведет весной следующего года против британца Дерека Чисоры. После этого поединка украинский боксер сразится с победителем пары Энтони Джошуа – Кубрат Пулев.

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Автор
Максим Богданов
Персона
Александр Усик
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